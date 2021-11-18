Азербайджанские дети подготовили подарок для президента Ильхама Алиева

Подарок, подготовленный для президента Ильхама Алиева от имени детей Азербайджана, был представлен на V Общереспубликанском форуме детей

Подарок, подготовленный для президента Ильхама Алиева от имени детей Азербайджана, был представлен на V Общереспубликанском форуме детей.

Как сообщает Report, подарок представляет собой живописную композицию с национальным орнаментом и изображением цветка Харыбюльбюль.

Композиция под названием "Славная Победа" будет представлена главе государства от имени детей. Автором произведения является художник Надир Джафаров.

Отметим, что участники форума передали подарок председателю Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой для его передачи главе государства.