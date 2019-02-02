Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ «Азербайджанские ценности являются для нас самыми главными».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«Наша молодежь должна воспитываться в национальном духе, в духе патриотизма. Наш народ веками жил в составе других государств, империй. Однако мы сохранили нашу национальную идентичность, обычаи и традиции. Почему? Потому что всегда были привязаны к нашим ценностям, и сегодняшняя молодежь должна постоянно уделять большое внимание этому вопросу», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Азербайджанские ценности являются для нас самыми главными. Именно эти ценности, родной язык, культура, литература, искусство сохранили нас как народ, нацию, веками защищали от ассимиляции. Азербайджанская молодежь обязательно должна воспитываться в национальном духе, чтобы в будущем достойно защищать государственные интересы, национальные интересы нашего народа. Считаю, что эти два основных фактора являются очень важными для каждого молодого человека», - сказал Президент Азербайджана.