Азербайджанская оппозиция: Проведение митингов не входит в повестку дня

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время партия "Мусават" не планирует проводить митинги".

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель центрального исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюлага Асланлы.

Он отметил, что на заседаниях партии состоялись предварительные обсуждения относительно проведения митингов: "Были мнения о проведении митингов в начале ноября. Потом мы решили расширить обсуждения и усилить районные организации. Этот вопрос будет еще раз обсужден".

Заместитель председателя представленного в Национальном совете Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гёзал Байрамлы в заявлении Report сказал, что в настоящее время проведение митингов не планируется.

Он подчеркнул, что решение о проведении митингов должен вынести Национальный совет: "Проведение митингов не входит в повестку дня. На самом деле, решение о проведении акции протеста может быть вынесено в любую минуту. То есть это зависит от существующей обстановки".