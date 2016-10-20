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    Азербайджанская оппозиция: Проведение митингов не входит в повестку дня

    Зампред ПНФА: В настоящее время проведение митингов не планируется

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время партия "Мусават" не планирует проводить митинги". 

    Об этом в заявлении Report сообщил руководитель центрального исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюлага Асланлы.

    Он отметил, что на заседаниях партии состоялись предварительные обсуждения относительно проведения митингов: "Были мнения о проведении митингов в начале ноября. Потом мы решили расширить обсуждения и усилить районные организации. Этот вопрос будет еще раз обсужден". 

    Заместитель председателя представленного в Национальном совете Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гёзал Байрамлы в заявлении Report сказал, что в настоящее время проведение митингов не планируется.

    Он подчеркнул, что решение о проведении митингов должен вынести Национальный совет: "Проведение митингов не входит в повестку дня. На самом деле, решение о проведении акции протеста может быть вынесено в любую минуту. То есть это зависит от существующей обстановки". 

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