Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется

Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется путем преобразования в Азербайджанскую национальную консерваторию со статусом юридического лица публичного права при Министерстве науки и образования.

Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется путем преобразования в Азербайджанскую национальную консерваторию со статусом юридического лица публичного права при Министерстве науки и образования.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановлением также был утвержден ”Устав Азербайджанской национальной консерватории".

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу постановления должно обеспечить принятие необходимых мер для государственной регистрации Азербайджанской национальной консерватории в соответствии с законом Азербайджанской Республики “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”.