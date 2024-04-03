О нас

Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется 

Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется  Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется путем преобразования в Азербайджанскую национальную консерваторию со статусом юридического лица публичного права при Министерстве науки и образования.
Внутренняя политика
3 апреля 2024 г. 18:09
Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется 

Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется путем преобразования в Азербайджанскую национальную консерваторию со статусом юридического лица публичного права при Министерстве науки и образования.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановлением также был утвержден ”Устав Азербайджанской национальной консерватории".

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу постановления должно обеспечить принятие необходимых мер для государственной регистрации Азербайджанской национальной консерватории в соответствии с законом Азербайджанской Республики “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli Konservatoriyası yenidən təşkil edilir - QƏRAR

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi