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    Министр: Азербайджанская молодежь тесно сплотилась вокруг президента Ильхама Алиева

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По случаю Дня молодежи - 2 февраля министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, сотрудники министерства, представители молодежных организаций посетили Аллею почетного захоронения. 

    Как сообщает Report, сначала была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле, затем почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле. 

    А.Рагимов отметил, что в этом году 25-летие учреждения в Азербайджане Дня молодежи: "Сегодня - праздник азербайджанской молодежи. В сентябре 1993 года общенациональный лидер первую встречу в Верховном совете провел именно с молодежью. А в 1994 году учредили министерство молодежи и спорта. Это было началом молодежной политики". 

    По словам министра, сегодня азербайджанская молодежь тесно сплотилась вокруг президента Ильхама Алиева: "Наша молодежь действительно верит в процветающее будущее Азербайджана". 

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