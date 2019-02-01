Министр: Азербайджанская молодежь тесно сплотилась вокруг президента Ильхама Алиева

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По случаю Дня молодежи - 2 февраля министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, сотрудники министерства, представители молодежных организаций посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, сначала была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле, затем почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

А.Рагимов отметил, что в этом году 25-летие учреждения в Азербайджане Дня молодежи: "Сегодня - праздник азербайджанской молодежи. В сентябре 1993 года общенациональный лидер первую встречу в Верховном совете провел именно с молодежью. А в 1994 году учредили министерство молодежи и спорта. Это было началом молодежной политики".

По словам министра, сегодня азербайджанская молодежь тесно сплотилась вокруг президента Ильхама Алиева: "Наша молодежь действительно верит в процветающее будущее Азербайджана".