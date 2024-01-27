Азербайджанская диаспора в России поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева

В преддверии внеочередных президентских выборов в Азербайджане проживающие в различных странах мира азербайджанцы выражают свою позицию по выборам.

В преддверии внеочередных президентских выборов в Азербайджане проживающие в различных странах мира азербайджанцы выражают свою позицию по выборам.

Как сообщает Report, проживающие в различных регионах России азербайджанцы заявили о своем решении поддержать кандидатуру Ильхама Алиева.

Свою поддержку выразили председатель региональной общественной организации ”Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы“ Бахтияр Гасанов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджана, иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союзов журналистов Азербайджанской Республики и Российской Федерации Кямран Рустамов, член Союза писателей России, писатель, удостоенный медалей "Ф.М.Достоевский" и ”Сергей Есенин", врач-стоматолог Сабит Алиев, председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев западного административного округа города Москвы Кязимов Али, председатель общественной организации “Национально-культурная автономия Азербайджана” Красноярского края Талех Махмудов, председатель “Союза азербайджанцев” Хабаровска Мамед Искендеров, председатель Азербайджанского культурного центра “Бирлик” Кировской области Осман Алиев, почетный президент Конгресса азербайджанцев России в Республике Северная Осетия-Алания Шахин Мамедов и председатель Конгресса Муртуз Гюльмамедов.