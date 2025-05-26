Азербайджанская делегация ознакомилась с работой государственных структур Узбекистана

Азербайджанская делегация ознакомилась с работой государственных структур Узбекистана

В рамках визита в Узбекистан представители пресс-служб ряда государственных органов и ведомств Азербайджана ознакомились с деятельностью различных министерств и ведомств этой страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MEDIA.

Делегация посетила министерства цифровых технологий, иностранных дел, экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Государственный таможенный комитет, налоговый комитет, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей, Комитет по туризму, а также аппарат уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Гостям была предоставлена информация о принципах деятельности соответствующих государственных органов и ведомств, методах построения связей с общественностью, управлении информационными потоками и применении инновационных коммуникационных технологий, а также об основных направлениях информационной политики страны и эффективных механизмах взаимодействия со СМИ.

Состоялся широкий мнениями о шагах, предпринимаемых в направлении развития коммуникационных механизмов в обеих странах, применяемых инновационных подходах и передовом опыте. Было отмечено, что подобные визиты имеют важное значение с точки зрения повышения профессиональных знаний и навыков, а также укрепления регионального сотрудничества.