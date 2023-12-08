В Азербайджане граждане продолжают массово сдавать незарегистрированное оружие

В Азербайджане продолжаются профилактические мероприятия в целях поощрения добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

В Азербайджане продолжаются профилактические мероприятия в целях поощрения добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, только в Сабаильском районе столицы за последние дни граждане добровольно сдали полиции охотничьи ружья марок "Иж-18", CHURCHILL и "Тоз-18". Лицам, сдавшим незарегистрированное оружие, была выражена благодарность за поддержку профилактических мероприятий.

Кроме того, на основании полученной информации о наличии огнестрельного оружия и боеприпасов на территории поселка Бадамдар, сотрудники Сабаильского районного отдела полиции произвели осмотр участка, где было обнаружено и взято 1 автомат Калашникова, 72 патрона, 1 магазин и 1 граната.