О нас

В Азербайджане граждане продолжают массово сдавать незарегистрированное оружие

В Азербайджане граждане продолжают массово сдавать незарегистрированное оружие В Азербайджане продолжаются профилактические мероприятия в целях поощрения добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 08:59
В Азербайджане граждане продолжают массово сдавать незарегистрированное оружие

В Азербайджане продолжаются профилактические мероприятия в целях поощрения добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, только в Сабаильском районе столицы за последние дни граждане добровольно сдали полиции охотничьи ружья марок "Иж-18", CHURCHILL и "Тоз-18". Лицам, сдавшим незарегистрированное оружие, была выражена благодарность за поддержку профилактических мероприятий.

Кроме того, на основании полученной информации о наличии огнестрельного оружия и боеприпасов на территории поселка Бадамдар, сотрудники Сабаильского районного отдела полиции произвели осмотр участка, где было обнаружено и взято 1 автомат Калашникова, 72 патрона, 1 магазин и 1 граната.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Vətəndaşlarda olan qanunsuz silah-sursatların könüllü təhvil verilməsi prosesi davam edir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
8 декабря 2023 г. 09:08
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi