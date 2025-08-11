О нас

В Бакинском суде дали показания подвергавшиеся пыткам в плену и потерпевшие в результате военной агрессии Армении Азербайджанцы, подвергшиеся пыткам в плену и заложниках, дали показания в суде
11 августа 2025 г. 21:17
В Баку 11 августа продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения - Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении военных преступлений, преступлений против мира и человечности, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате вооруженной агрессии Армении против Азербайджана.

Как передает Report, заседание проходило в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья - Гюнель Самедова).

Каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на понятный им язык, а также адвокат для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые присутствующим потерпевшим состав суда, прокуроров, переводчиков и других участников процесса, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Версия на азербайджанском языке ФотоƏsirlikdə və girovluqda işgəncələrə məruz qalmış azərbaycanlılar məhkəmədə ifadə veriblər

