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Азербайджанцы мира обратились к международной общественности

Азербайджанцы мира обратились к международной общественности Функционирующие в различных странах мира азербайджанские диаспорские организации направили международной общественности заявление в связи с провокацией, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном 12 сентября 2022 года.
Внутренняя политика
13 сентября 2022 г. 16:29
Азербайджанцы мира обратились к международной общественности

Функционирующие в различных странах мира азербайджанские диаспорские организации направили международной общественности заявление в связи с провокацией, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном 12 сентября 2022 года.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в заявлении говорится:

"Мы, члены азербайджанской общины, живущие и работающие в различных странах мира, заявляем, что переживаем чувство глубокой озабоченности в связи с нанесением Иреваном очередного удара по мирным переговорам, проводимым между Азербайджаном и Арменией, и просим международное сообщество усилить давление на Армению для предотвращения агрессорской политики захватнического государства.

Заявляем, что ночью 12 сентября 2022 года диверсионные группы армянских вооруженных сил в различных направлениях осуществили минирование территорий и путей обеспечения между позициями подразделений азербайджанской армии, подвергли интенсивному обстрелу из оружия различного калибра, в том числе минометов, позиции азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

С чувством сожаления хотим подчеркнуть, что армянская сторона уже не в первый раз отвечает провокацией на миротворческий процесс между двумя странами, начатый по инициативе Азербайджана. Армения под различными предлогами затягивает процесс урегулирования, несмотря на объявление о принятии мирных предложений, состоящих из выдвинутых Азербайджаном 5 принципов, демонстрирует деструктивную позицию на переговорах, проводимых благодаря международным усилиям, игнорирует мирную повестку дня, вопреки трехсторонним заявлениям и договоренностям, достигнутым в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, не выводит армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана, что свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе и ее целях подорвать данный процесс. Продолжение минирования территорий, включая размещение в последнее время произведенных в Армении мин на территории Лачина, выдвижение Арменией новых условий в деле открытия коммуникаций и транспортных маршрутов еще раз подтверждают вышеотмеченное. Напоминаем, что со времени окончания войны по настоящее время в результате размещения Арменией различных видов мин и других взрывных устройств сотни людей, подорвавшись на минах, погибли или получили ранение.

Мы, члены азербайджанской общины, живущие и работающие в различных странах мира, заявляем, что контрмеры, принятые Азербайджаном в ответ на провокацию армянских вооруженных сил, носили локальный характер и были направлены против военных целей. Так, ответные меры, имея целенаправленный характер, преследуют цель обеспечить неприкосновенность границ Азербайджана, безопасность гражданских лиц, привлеченных к восстановительно-созидательной работе в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах, и положить конец армянским провокациям. Вместе с тем, подчеркиваем, что распространенные армянской стороной ложные сведения о том, что азербайджанская армия якобы подвергла обстрелу гражданское население, объекты и инфраструктуру, не соответствуют действительности, и выражаем уверенность в том, что это – распространенная Арменией очередная дезинформация.

Вся ответственность за произошедшую провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

Мы, члены азербайджанской общины, живущие и работающие в различных странах мира, решительно заявляем, что эти действия Армении полностью противоречат проводимому процессу нормализации и мирному процессу. В то время как на этих освобожденных от оккупации территориях нашей Родины идут широкомасштабные восстановительно-созидательные работы, Армения развязывает агрессию, что служит очередным наглядным показателем ее намерения всеми средствами помешать данному процессу.

Еще раз обращаясь к международным организациям, ведущим структурам, мы требуем от мирового сообщества принятия практических мер в международно-правовой плоскости, с тем, чтобы подобное больше не повторилось, а также активизации усилий в области призыва армянской стороны к миру и прекращению реваншистских идей".

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Версия на английском языке World Azerbaijanis address statement to international community 
Версия на азербайджанском языке Dünya azərbaycanlıları Ermənistanın təxribatı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

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