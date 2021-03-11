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Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V"

Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V" Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики и реализацией мер по иммунизации в этой области.
Внутренняя политика
11 марта 2021 г. 16:20
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины Sputnik V
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Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики и реализацией мер по иммунизации в этой области.

Как передает Report, в документе говорится:

"По соглашению о поставках лекарственных средств, пописанному между Госагентством по обязательному медицинскому страхованию и российской компанией ООО HUMAN VACCINE, в течение 180 (сто восемьдесят) дней реализовать ввоз в Азербайджанскую Республику 300 000 (триста тысяч) доз лекарственного препарата "Sputnik V".

Минздраву и Госагентству по обязательному медицинскому страхованию поручается решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Распоряжение подписано в соответствии с пунктом 2.1 Указа президента Азербайджанской Республики №528 от 6 февраля 2007 года "О применении закона Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах”.

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Версия на английском языке Azerbaijan to buy 300,000 doses of Sputnik V vaccine from Russia - ORDER
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyadan 300 min doza “Sputnik V” vaksini alır - SƏRƏNCAM

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