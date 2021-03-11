Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V"

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики и реализацией мер по иммунизации в этой области.

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики и реализацией мер по иммунизации в этой области.

Как передает Report, в документе говорится:

"По соглашению о поставках лекарственных средств, пописанному между Госагентством по обязательному медицинскому страхованию и российской компанией ООО HUMAN VACCINE, в течение 180 (сто восемьдесят) дней реализовать ввоз в Азербайджанскую Республику 300 000 (триста тысяч) доз лекарственного препарата "Sputnik V".

Минздраву и Госагентству по обязательному медицинскому страхованию поручается решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Распоряжение подписано в соответствии с пунктом 2.1 Указа президента Азербайджанской Республики №528 от 6 февраля 2007 года "О применении закона Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах”.