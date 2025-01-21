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Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей при пожаре в Болу

Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей при пожаре в Болу Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью множества людей при пожаре в одном из отелей на горнолыжном курорте Карталкая.
Внутренняя политика
21 января 2025 г. 14:42
Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей при пожаре в Болу

Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью множества людей при пожаре в одном из отелей на горнолыжном курорте Карталкая.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в социальной сети "X".

"Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу братской Турции. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в этой трагедии, дружественной и братской Турции, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел в отеле, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. По последним данным, погибли погибли 10 человек, 32 получили ранения.

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Версия на английском языке Azerbaijan expresses condolences to Türkiye over deaths in Bolu fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN hoteldəki yanğınla bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

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