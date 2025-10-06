Азербайджан выдворил более 400 нелегалов в третьем квартале года
- 06 октября, 2025
- 10:11
В третьем квартале 2025 года 429 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены из Азербайджана. Их въезд в страну ограничен на установленный законом срок.
Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), за этот период ведомство приняло в общей сложности 7 718 решений, касающихся нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания, проживания, трудовой деятельности и других административных требований.
Среди лиц, в отношении которых были вынесены административные решения, 3 245 человек были задержаны в ходе мероприятий против нерегулируемой миграции.
Для части нарушителей было обеспечено оформление законного статуса проживания или добровольный выезд с территории страны.
Кроме того, за отчетный период выявлено три случая организации нерегулируемой миграции. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.