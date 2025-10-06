Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Внутренняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 10:11
    Азербайджан выдворил более 400 нелегалов в третьем квартале года

    В третьем квартале 2025 года 429 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены из Азербайджана. Их въезд в страну ограничен на установленный законом срок.

    Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), за этот период ведомство приняло в общей сложности 7 718 решений, касающихся нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания, проживания, трудовой деятельности и других административных требований.

    Среди лиц, в отношении которых были вынесены административные решения, 3 245 человек были задержаны в ходе мероприятий против нерегулируемой миграции.

    Для части нарушителей было обеспечено оформление законного статуса проживания или добровольный выезд с территории страны.

    Кроме того, за отчетный период выявлено три случая организации нерегулируемой миграции. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.

