Азербайджан выдворил более 400 нелегалов в третьем квартале года

В третьем квартале 2025 года 429 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены из Азербайджана. Их въезд в страну ограничен на установленный законом срок.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), за этот период ведомство приняло в общей сложности 7 718 решений, касающихся нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания, проживания, трудовой деятельности и других административных требований.

Среди лиц, в отношении которых были вынесены административные решения, 3 245 человек были задержаны в ходе мероприятий против нерегулируемой миграции.

Для части нарушителей было обеспечено оформление законного статуса проживания или добровольный выезд с территории страны.

Кроме того, за отчетный период выявлено три случая организации нерегулируемой миграции. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.