Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности

Кабинет министров Азербайджана утвердил Перечень резолюций, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в целях предотвращения терроризма и финансирования терроризма, распространения и финансирования распространения оружия ма

Кабинет министров Азербайджана утвердил Перечень резолюций, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в целях предотвращения терроризма и финансирования терроризма, распространения и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также определения физических и юридических лиц, в отношении которых должны быть применены санкции.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Ожидается, что с утверждением списка повысится эффективность применения международных стандартов по борьбе с терроризмом, финансированием терроризма, распространением и финансированием распространения оружия массового уничтожения.