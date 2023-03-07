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Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности

Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности Кабинет министров Азербайджана утвердил Перечень резолюций, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в целях предотвращения терроризма и финансирования терроризма, распространения и финансирования распространения оружия ма
Внутренняя политика
7 марта 2023 г. 16:10
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности

Кабинет министров Азербайджана утвердил Перечень резолюций, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в целях предотвращения терроризма и финансирования терроризма, распространения и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также определения физических и юридических лиц, в отношении которых должны быть применены санкции.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Ожидается, что с утверждением списка повысится эффективность применения международных стандартов по борьбе с терроризмом, финансированием терроризма, распространением и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qlobal təhlükəsizliklə bağlı qətnamələrin siyahısını təsdiqləyib

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