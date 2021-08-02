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Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК

Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК С 5 августа разрешается въезд и выезд из Азербайджанской Республики воздушным транспортом гражданам указанных ниже стран, постоянно проживающим в них иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Внутренняя политика
2 августа 2021 г. 15:18
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК

С 5 августа разрешается въезд и выезд из Азербайджанской Республики воздушным транспортом гражданам указанных ниже стран, постоянно проживающим в них иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Как передает Report, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов внес поправку в решение "О мерах по продлению срока особого режима карантина и снятию некоторых ограничений".

Согласно поправке, разрешен выезд и въезд в Азербайджанскую Республику из ниже указанных стран:

- Германия;

- Австрия;

- Бельгия;

- Чехия;

- Дания;

- Ирландия;

- Испания;

- Швеция;

- Швейцария;

- Канада;

- Люксембург;

- Мальта;

- Нидерланды;

- Польша;

- Португалия;

- Сербия;

- Сингапур;

- Словения;

- Словакия;

- Греция.

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Версия на английском языке Azerbaijan permits entry to citizens of 20 countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana 20 ölkənin vətəndaşlarının giriş-çıxışına icazə verilib - SİYAHI

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