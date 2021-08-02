Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК

С 5 августа разрешается въезд и выезд из Азербайджанской Республики воздушным транспортом гражданам указанных ниже стран, постоянно проживающим в них иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Как передает Report, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов внес поправку в решение "О мерах по продлению срока особого режима карантина и снятию некоторых ограничений".
Согласно поправке, разрешен выезд и въезд в Азербайджанскую Республику из ниже указанных стран:
- Германия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Чехия;
- Дания;
- Ирландия;
- Испания;
- Швеция;
- Швейцария;
- Канада;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Польша;
- Португалия;
- Сербия;
- Сингапур;
- Словения;
- Словакия;
- Греция.