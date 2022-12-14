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Азербайджан расширит флот грузовых самолетов

Азербайджан расширит флот грузовых самолетов "Азербайджан обладает одним из крупнейших в нашем регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов. В предстоящие 10 лет предусматривается добавить к нашему грузовому флоту еще 9 самолетов."
Внутренняя политика
14 декабря 2022 г. 15:03
Азербайджан расширит флот грузовых самолетов

"Азербайджан обладает одним из крупнейших в нашем регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов. В предстоящие 10 лет предусматривается добавить к нашему грузовому флоту еще 9 самолетов."

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

Глава государства отметил, что Бакинский международный морской торговый порт обладает пропускной способностью 15 миллионов тонн груза в год, и мы планируем выделить средства для увеличения этого объема до 25 млн.тонн: "В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. Мы приглашаем компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ. В 2017 году совместно с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, и его пропускная способность будет увеличена с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Азербайджан обладает самым крупным торговым флотом на Каспийском море, насчитывающим более 50 грузовых судов. В настоящее время, Бакинский судостроительный завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, работает на полную мощность. Возможности этого завода позволяют производить любые типы кораблей".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан обладает одним из крупнейших в нашем регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов: "В предстоящие 10 лет предусматривается добавить к нашему грузовому флоту еще 9 самолетов. В настоящее время в Азербайджане функционируют 8 международных аэропортов. Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, принял участие в открытии аэропортов Физули и Зангилан, построенных на освобожденных территориях. В 2024 году в нашей стране предусматривается открытие девятого по счету международного аэропорта в освобожденном от оккупации Лачине".

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