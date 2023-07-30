Азербайджан продолжит привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления

Мероприятия по привлечению к ответственности лиц, совершивших военные преступления на территории Азербайджана, будут продолжены.

Мероприятия по привлечению к ответственности лиц, совершивших военные преступления на территории Азербайджана, будут продолжены.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии азербайджанского МИД относительно заявления армянского внешнеполитического ведомства об аресте Вагифа Хачатряна.

Отмечается, что армянская сторона, вместо того, чтобы защищать и скрывать деяния лиц, ответственных за совершение в период почти 30-летней оккупации преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид азербайджанцев, должна поддержать дело о привлечении их к уголовной ответственности. Тот факт, что Армения проводит клеветническую кампанию по поводу деятельности, проводимой Азербайджаном в этом направлении, является ничем иным, как поддержкой и оправданием этой страной военных преступлений.

"За последние 30 лет азербайджанская сторона неоднократно публично заявляла о возбуждении соответствующих уголовных дел в отношении лиц, совершивших военные преступления на территории нашей страны, объявляла их в международный розыск и в рамках следственных мероприятий, в соответствии с законодательством страны и международной практикой продолжит мероприятия по привлечению их к ответственности", - подчеркивает МИД Азербайджана.