О нас

Азербайджан примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов ОТГ

Азербайджан примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов ОТГ Азербайджан примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов ОТГ
Внутренняя политика
12 мая 2025 г. 11:47
Азербайджан примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов ОТГ

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в связи с этим делегация во главе с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова отправилась в казахстанский город Туркестан.

Данный документ позволит еще больше активизировать связи между избирательными органами стран-членов ОТГ и расширить взаимовыгодное сотрудничество в направлении обмена опытом.

В рамках визита азербайджанская делегация, помимо церемонии подписания учредительного документа, также примет участие в международной конференции на тему "Тюркский мир: традиции, опыт и перспективы развития избирательных систем".

В состав делегации также входят заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов и заместитель руководителя Секретариата Гасан Кязымзаде.

В программу визита включены встречи делегации с руководителями высших избирательных органов стран-членов ОТГ и другими официальными лицами, а также обсуждение межведомственных отношений и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani CEC delegation to participate in OTS event
Версия на азербайджанском языке MSK nümayəndə heyəti TDT-yə üzv ölkələrin ali seçki qurumlarının Məşvərət Platformasının təsisində iştirak edəcək

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi