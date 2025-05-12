Азербайджан примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов ОТГ

Азербайджан примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов ОТГ

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) примет участие в создании Консультативной платформы высших избирательных органов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в связи с этим делегация во главе с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова отправилась в казахстанский город Туркестан.

Данный документ позволит еще больше активизировать связи между избирательными органами стран-членов ОТГ и расширить взаимовыгодное сотрудничество в направлении обмена опытом.

В рамках визита азербайджанская делегация, помимо церемонии подписания учредительного документа, также примет участие в международной конференции на тему "Тюркский мир: традиции, опыт и перспективы развития избирательных систем".

В состав делегации также входят заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов и заместитель руководителя Секретариата Гасан Кязымзаде.

В программу визита включены встречи делегации с руководителями высших избирательных органов стран-членов ОТГ и другими официальными лицами, а также обсуждение межведомственных отношений и других вопросов, представляющих взаимный интерес.