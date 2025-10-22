Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ
- 22 октября, 2025
- 17:00
21 октября в Душанбе состоялось 35-е юбилейное заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В заседании, в котором участвовали руководители органов прокуратуры Содружества Независимых Государств, Азербайджан представляла делегация во главе с первым заместителем генерального прокурора Эльчином Мамедовым. В состав делегации также вошли прокурор Нахчыванской АР Сянан Пашаев, старший помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Теймур Гараев, начальник управления криминалистики и информационных технологий Талыб Джафаров и заместитель начальника управления международного правового сотрудничества Бабек Закирзаде.
Главы делегаций, участвующих в мероприятии, были приняты президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В ходе визита Эльчин Мамедов встретился с генпрокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзода.
На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном, основанные на дружбе и взаимном доверии, имеют исторические корни и опираются на общие ценности.