Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

21 октября в Душанбе состоялось 35-е юбилейное заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

В заседании, в котором участвовали руководители органов прокуратуры Содружества Независимых Государств, Азербайджан представляла делегация во главе с первым заместителем генерального прокурора Эльчином Мамедовым. В состав делегации также вошли прокурор Нахчыванской АР Сянан Пашаев, старший помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Теймур Гараев, начальник управления криминалистики и информационных технологий Талыб Джафаров и заместитель начальника управления международного правового сотрудничества Бабек Закирзаде.

Главы делегаций, участвующих в мероприятии, были приняты президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе визита Эльчин Мамедов встретился с генпрокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзода.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном, основанные на дружбе и взаимном доверии, имеют исторические корни и опираются на общие ценности.