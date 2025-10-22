Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 17:00
    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    21 октября в Душанбе состоялось 35-е юбилейное заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Генеральную прокуратуру.

    В заседании, в котором участвовали руководители органов прокуратуры Содружества Независимых Государств, Азербайджан представляла делегация во главе с первым заместителем генерального прокурора Эльчином Мамедовым. В состав делегации также вошли прокурор Нахчыванской АР Сянан Пашаев, старший помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Теймур Гараев, начальник управления криминалистики и информационных технологий Талыб Джафаров и заместитель начальника управления международного правового сотрудничества Бабек Закирзаде.

    Главы делегаций, участвующих в мероприятии, были приняты президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    В ходе визита Эльчин Мамедов встретился с генпрокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзода.

    На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном, основанные на дружбе и взаимном доверии, имеют исторические корни и опираются на общие ценности.

    координационный совет генпрокуроры стран СНГ Таджикистан
    Фото
    MDB Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 35-ci yubiley iclası keçirilib

    Последние новости

    17:21

    Мариам Квривишвили: Средний коридор - платформа для тесного сотрудничества стран

    Инфраструктура
    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    Лента новостей