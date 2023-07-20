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Азербайджан потребовал от Армении приостановить строительство металлургического завода в Араздаяне

Азербайджан потребовал от Армении приостановить строительство металлургического завода в Араздаяне Правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода в Араздаяне - регионе, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой.
Внутренняя политика
20 июля 2023 г. 13:19
Азербайджан потребовал от Армении приостановить строительство металлургического завода в Араздаяне

Правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода в Араздаяне - регионе, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме, адресованном министру окружающей среды Армении от имени министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтара Бабаева, говорится, что в связи с деятельностью, осуществляемой вблизи поселка Ерасх (Араздаян), расположенного в нескольких сотнях метров от условной границы между Арменией и Азербайджаном, которая может иметь трансграничное воздействие, началась соответствующая процедура, предусмотренная "Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте" (конвенция Эспо).

В письме подчеркивается, что в соответствии с Приложением 1 указанной Конвенции, работа металлургических заводов признается в качестве вида деятельности, которая может вызвать значительное негативное трансграничное воздействие.

В соответствии со статьей 3.1 Конвенции Армения была обязана предупредить Азербайджан о влиянии указанной деятельности на окружающую среду. Однако Азербайджан не получил никаких уведомлений от Армении по этому проекту.

Было подчеркнуто, что в соответствии со статьей 3.7 Конвенции Азербайджан, как подвергаемая воздействию сторона, на начальном этапе требует от Армении проведения обмена информацией в целях обсуждения негативного трансграничного воздействия проекта.

В то же время правительство Азербайджана потребовало немедленного прекращения строительства завода Арменией до полного выяснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта.

Соответствующее уведомление также направлено исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

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Версия на английском языке Azerbaijan demands that Armenia stop construction of metallurgical plant in border region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistandan Arazdəyəndə metallurgiya zavodunun inşasının dayandırılmasını tələb edib

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