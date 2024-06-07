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Азербайджан потребовал от Армении наказать нарушителей авторских прав Узеира Гаджибейли

Азербайджан потребовал от Армении наказать нарушителей авторских прав Узеира Гаджибейли Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности опубликовали совместное заявление по поводу присвоения армянами части музыки комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли “Не та, так эта” и других образцов азербайджанск
Внутренняя политика
7 июня 2024 г. 17:22
Азербайджан потребовал от Армении наказать нарушителей авторских прав Узеира Гаджибейли

Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности опубликовали совместное заявление по поводу присвоения армянами музыкальных композиций комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли “Не та, так эта” и других образцов азербайджанского музыкального наследия.

Как сообщает Report, музыка из комедии композитора Узеира Гаджибейли ”Не та, так эта“ была размещена на платформе Youtube под названием ”Танец Вагаршабата“, якобы написанной армянским композитором Арно Бабаджаняном.

"Упомянутый случай вызвал массовое недовольство в азербайджанском обществе", отмечается в сообщении.

Было подчеркнуто, что Узеир Гаджибейли написал музыку к музыкальной комедии “Не та, так эта” в 1910 году:

“Общепризнанным фактом является то, что Узеир бей является автором музыки и либретто к комедии ”Не та, так эта", о чем свидетельствуют многочисленные источники, в том числе записи, относящиеся к тому периоду, плакаты к спектаклям, нотные записи и т. д".

Было подчеркнуто, что являющаяся членом ООН Армения не выполняет взятые на себя обязательства по защите прав интеллектуальной собственности, продолжает грубо нарушать нормы международного права в области интеллектуальной собственности, а также в других вопросах.

"Мы требуем у соответствующих государственных структур Армении устранить вышеупомянутые случаи присвоения произведений Узеира Гаджибейли “Не та, так эта” и “Аршин мал алан” в соответствии с международным правом и внутренним национальным законодательством и проинформировать о принятых мерах", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan demands Armenia to punish copyright violators of Uzeyir Hajibayili's works
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistandan Üzeyir Hacıbəylinin müəlliflik hüquqlarını pozan şəxsləri cəzalandırmağı tələb edib

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