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Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров

Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию будут направлены отряды помощи для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения.
Внутренняя политика
30 июля 2021 г. 11:27
Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров
Ильхам Алиев
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В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию будут направлены отряды помощи для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в связи с этим президент Ильхам Алиев дал необходимые поручения и указания премьер-министру Азербайджана и Министерству по чрезвычайным ситуациям: "Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки отряды пожарных будут направлены в братскую страну".

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Aid teams will be sent to Turkey under instructions of President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Türkiyəyə yardım dəstələri göndəriləcək"

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