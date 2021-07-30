Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию будут направлены отряды помощи для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию будут направлены отряды помощи для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в связи с этим президент Ильхам Алиев дал необходимые поручения и указания премьер-министру Азербайджана и Министерству по чрезвычайным ситуациям: "Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки отряды пожарных будут направлены в братскую страну".