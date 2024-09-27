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Азербайджан помнит: 27 сентября - День памяти шехидов Второй Карабахской войны

Азербайджан помнит: 27 сентября - День памяти шехидов Второй Карабахской войны Сегодня, 27 сентября, вся страна чтит память героев Отечественной войны</b>, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана. Ровно в 12:00 по бакинскому времени на всей территории республики на минуту замирает транспортное движение
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 12:00
Азербайджан помнит: 27 сентября - День памяти шехидов Второй Карабахской войны

Сегодня, 27 сентября, весь Азербайджан чтит память героев Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

Как сообщает Report, ровно в 12:00 на всей территории республики на минуту замрет движение транспорта и пешеходов, чтобы почтить память погибших в войне.

Эта дата имеет особое значение для каждого гражданина Азербайджана. 27 сентября 2020 года началась 44-дневная война, также известная как Вторая Карабахская, в ходе которой доблестная азербайджанская армия освободила оккупированные территории Карабаха и прилегающих к нему районов.

Ценой этой победы стали жизни более 2900 военнослужащих, ставших шехидами и навсегда вписавших свои имена в героическую летопись страны.

Указом президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, 27 сентября объявлено Днем памяти и ежегодно отмечается в Азербайджане.

Память о подвиге героев Отечественной войны живет в сердце каждого гражданина Азербайджана. Их самоотверженность и любовь к Родине стали примером истинного патриотизма для нынешнего и будущих поколений. Вечная слава и память героям-шехидам! Карабах - это Азербайджан!

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке September 27 - Remembrance Day of Second Karabakh War martyrs in Azerbaijan

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