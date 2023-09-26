Баку отправил еще 2 автоцистерны с топливом армянам в Карабахе

Азербайджан отправил армянским жителям Карабахского региона еще две автоцистерны с топливом.

Баку отправил армянским жителям Карабахского региона еще две автоцистерны с топливом.

Как сообщает карабахское бюро Report, еще две автоцистерны Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), заправленные дизельным топливом и бензином, 26 сентября отправились в Ханкенди.

Автоцистерны движутся по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, вновь открытой спустя 30 лет.

Отметим, что топливо отправляется по просьбе армянских жителей Карабаха, которую озвучили их представители на встрече с представителями центральных властей Азербайджана в Евлахе 21 сентября.