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Баку отправил еще 2 автоцистерны с топливом армянам в Карабахе

Баку отправил еще 2 автоцистерны с топливом армянам в Карабахе Азербайджан отправил армянским жителям Карабахского региона еще две автоцистерны с топливом.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 16:57
Баку отправил еще 2 автоцистерны с топливом армянам в Карабахе

Баку отправил армянским жителям Карабахского региона еще две автоцистерны с топливом.

Как сообщает карабахское бюро Report, еще две автоцистерны Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), заправленные дизельным топливом и бензином, 26 сентября отправились в Ханкенди.

Автоцистерны движутся по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, вновь открытой спустя 30 лет.

Отметим, что топливо отправляется по просьбе армянских жителей Карабаха, которую озвучили их представители на встрече с представителями центральных властей Азербайджана в Евлахе 21 сентября.

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