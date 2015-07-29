​Азербайджан отменил таможенные пошлины на импорт некоторых товаров - СПИСОК

Распоряжение вступит в силу 29 августа и будет действительно в течение 7 лет

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в постановление "О ставках таможенных пошлин по экспортным и импортным операциям в Азербайджанской Республике". Как сообщает Report, распоряжение о внесении поправок подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Распоряжением утвержден перечень установок, частей и оборудования по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, освобождаемых от таможенных пошлин при ввозе на территорию страны юридическими лицами, являющимися резидентами Мингячевирского парка технологий, и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

Распоряжение вступит в силу 29 августа и будет действительно в течение 7 лет.

В список входят запоминающие устройства (жесткие магнитные диски), электронные модули, мониторы, электронные интегральные схемы (процессоры и контроллеры) и другие товары.