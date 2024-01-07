Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из ряда стран

Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из регионов Туниса, Молдовы, Польши и Соединенных Штатов Америки на основании данных Всемирной организации здравоохранения о выявлении в них птичьего гриппа.

Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из ряда регионов Молдовы, Польши и Соединенных Штатов Америки на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных о выявлении в них птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных введено временное ограничение на импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых мясных продуктов из птицеводческих хозяйств в молдавских регионах Штефан-Водэ, Дрокия, Резина, польском Дольносласке Нижнесилезск и американском штате Пенсильвания.

Кроме того, для защиты территории от распространения ящура ограничен импорт и транзит парнокопытных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и т. д.) и относящегося к ним сырья и продукции из тунисской провинции Сиди-Бу-Зид.