О нас

Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из ряда стран

Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из ряда стран Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из регионов Туниса, Молдовы, Польши и Соединенных Штатов Америки на основании данных Всемирной организации здравоохранения о выявлении в них птичьего гриппа.
Внутренняя политика
7 января 2024 г. 18:53
Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из ряда стран

Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из ряда регионов Молдовы, Польши и Соединенных Штатов Америки на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных о выявлении в них птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных введено временное ограничение на импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых мясных продуктов из птицеводческих хозяйств в молдавских регионах Штефан-Водэ, Дрокия, Резина, польском Дольносласке Нижнесилезск и американском штате Пенсильвания.

Кроме того, для защиты территории от распространения ящура ограничен импорт и транзит парнокопытных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и т. д.) и относящегося к ним сырья и продукции из тунисской провинции Сиди-Бу-Зид.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bir sıra ölkələrdən quşçuluq məhsullarının idxalına məhdudiyyət qoyulub

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
1 января 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi