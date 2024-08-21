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Азербайджан обменяется опытом в сфере разминирования с другими странами

Азербайджан обменяется опытом в сфере разминирования с другими странами Планируются визиты в регионы Азербайджана, где проводятся операции по разминированию.
Внутренняя политика
21 августа 2024 г. 17:02
Азербайджан обменяется опытом в сфере разминирования с другими странами

Планируются визиты в регионы Азербайджана, где проводятся операции по разминированию.

Как сообщает Report, данные мероприятия будут организованы в связи с созданием в стране Международного центра передового опыта и обучения по борьбе с минной угрозой.

Обсуждения по этому вопросу прошли в ходе рабочего визита делегации во главе со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым в Таиланд, Лаос, Вьетнам и Камбоджу.

Как сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), в состав делегации вошли председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, зампред правления Самир Поладов, а также руководящие лица соответствующих структурных подразделений ведомства.

Создание международного центра в Азербайджане будет способствовать обмену опытом в сфере разминирования между странами, а также подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области.

Визит делегации продлится до 30 августа.

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Версия на английском языке Azerbaijan boosts collaboration with global landmine experts
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mina problemi sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı gücləndirir

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