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Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства  

Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства   Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства, причем накопить его пришлось в результате этнических чисток в отношении азербайджанцев, проводимых Арменией в 80-90 годах прошлого века.
Внутренняя политика
6 июля 2023 г. 10:42
Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства  

Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства, причем накопить его пришлось в результате этнических чисток в отношении азербайджанцев, проводимых Арменией в 80-90 годах прошлого века.

Как сообщает Report об этом сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов в ходе конференции, посвященной вопросам безгражданства.

Начальник ГМС отметил, что Азербайджан вплотную столкнулся с этой проблемой в результате этнических чисток, проводимых Арменией в 80-90 годы.

Однако, благодаря множеству проводимых мероприятий, Азербайджану удалось справиться с данной проблемой."Согласно статистическим данным, на протяжении 15 лет около 6000 лиц без гражданства, проживающих на территории Азербайджана, получили гражданство нашей страны",- добавил он.

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