Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства

Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства, причем накопить его пришлось в результате этнических чисток в отношении азербайджанцев, проводимых Арменией в 80-90 годах прошлого века.

Азербайджан обладает большим опытом в работе с лицами без гражданства, причем накопить его пришлось в результате этнических чисток в отношении азербайджанцев, проводимых Арменией в 80-90 годах прошлого века.

Как сообщает Report об этом сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов в ходе конференции, посвященной вопросам безгражданства.

Начальник ГМС отметил, что Азербайджан вплотную столкнулся с этой проблемой в результате этнических чисток, проводимых Арменией в 80-90 годы.

Однако, благодаря множеству проводимых мероприятий, Азербайджану удалось справиться с данной проблемой."Согласно статистическим данным, на протяжении 15 лет около 6000 лиц без гражданства, проживающих на территории Азербайджана, получили гражданство нашей страны",- добавил он.