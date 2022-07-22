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Азербайджан обеспечит реинтеграцию освобожденных территорий в экономику страны

Азербайджан обеспечит реинтеграцию освобожденных территорий в экономику страны Будет обеспечена реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику страны.
Внутренняя политика
22 июля 2022 г. 13:24
Азербайджан обеспечит реинтеграцию освобожденных территорий в экономику страны

Будет обеспечена реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в “Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”, утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

В документе отмечается, что в целях построения экономики будет обеспечено ускоренное восстановление экономической деятельности и формирование благоприятной бизнес-среды. В результате привлечения высокотехнологичных инвестиций будут созданы экспортно-ориентированная цепочка создания стоимости и постоянные рабочие места. В регионе будут созданы “умные” бизнес-модели, основанные на круговой экономике. Будет поощряться специализация по цепочке создания стоимости в экономической деятельности с учетом источников полезных ископаемых и минерального сырья. Природные ресурсы горнодобывающей сферы вовлекут в оборот в рамках партнерства государства и частного сектора.

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Версия на английском языке Azerbaijan to ensure reintegration of liberated territories in country's economy
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası təmin ediləcək

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