Азербайджан направил запрос в компетентные органы России в связи с инцидентом в Екатеринбурге

Азербайджан направил запрос в компетентные органы России в связи с расследованием убийства азербайджанцев на территории РФ.

Азербайджан направил запрос в компетентные органы России в связи с расследованием убийства азербайджанцев на территории РФ.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции в Баку.

По его словам, российской стороне предложено провести необходимые следственные действия, в том числе экспертизы и осмотры.

Авазов выразил надежду на оперативное начало расследования со стороны российских правоохранительных органов.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.