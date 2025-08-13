Азербайджан направил в Украину очередную партию гумпомощи для восстановления электроснабжения - ВИДЕО

Азербайджан направил в Украину очередную партию гумпомощи, включающую электрооборудование

В Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи, включающая электрооборудование.

Как сообщает Report, сегодня с территории Сумгайытского технологического парка была отправлена первая партия очередного груза электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине.

Отправка помощи обеспечивается Министерством энергетики на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года.

В состав гуманитарного груза входят в общей сложности около 90 тыс. м электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая часть этого оборудования, отправленного с целью поддержки восстановления устойчивого электроснабжения пострадавших от продолжающейся войны регионов Украины, была отправлена на 10 грузовых автомобилях. Планируется, что следующая партия указанной помощи общей стоимостью $2 млн, организованной на основе обращений украинской стороны, будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, направленную на восстановление электроснабжения. Общая гуманитарная поддержка, оказанная Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила $44 млн.



