О нас

Азербайджан направил в Украину очередную партию гумпомощи для восстановления электроснабжения - ВИДЕО

Азербайджан направил в Украину очередную партию гумпомощи для восстановления электроснабжения - ВИДЕО Азербайджан направил в Украину очередную партию гумпомощи, включающую электрооборудование
Внутренняя политика
13 августа 2025 г. 14:34
Азербайджан направил в Украину очередную партию гумпомощи для восстановления электроснабжения - ВИДЕО

В Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи, включающая электрооборудование.

Как сообщает Report, сегодня с территории Сумгайытского технологического парка была отправлена первая партия очередного груза электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине.

Отправка помощи обеспечивается Министерством энергетики на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года.

В состав гуманитарного груза входят в общей сложности около 90 тыс. м электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая часть этого оборудования, отправленного с целью поддержки восстановления устойчивого электроснабжения пострадавших от продолжающейся войны регионов Украины, была отправлена на 10 грузовых автомобилях. Планируется, что следующая партия указанной помощи общей стоимостью $2 млн, организованной на основе обращений украинской стороны, будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, направленную на восстановление электроснабжения. Общая гуманитарная поддержка, оказанная Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила $44 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends another batch of humanitarian aid to Ukraine for power supply restoration – VIDEO

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi