Азербайджан направил в Международный суд ООН письмо в связи с Арменией

Азербайджан направил в Международный суд ООН письмо в связи с Арменией.

Азербайджан направил в Международный суд ООН письмо в связи с Арменией.

Как передает Report , об этом написал замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов в Twitter.

Он отметил, что азербайджанская сторона сегодня направила в Международный суд ООН письмо относительно информации, доказывающей, что Армения не выполнила временные меры, определенные решением Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года.

"Надеемся, что Международный суд вынесет соответствующее решение против Армении за нарушение решения суда. С 2020 года более 240 азербайджанцев погибли или получили ранения в результате взрыва мин на освобожденных территориях. Армения также не выполнила предписание Международного суда ООН по предотвращению разжигания и пропаганды расовой ненависти в отношении азербайджанцев. В то же время, несмотря на то, что мы довели до их сведения множество примеров, они не предприняли никаких мер в связи с призывами полными ненависти и насилия со стороны военизированных формирований. После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения установила на освобожденных территориях, например в Лачыне, 1300 мин. Это препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев в свои дома", - говорится в сообщении.