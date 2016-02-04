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    ​Азербайджан изменяет правила исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека

    На весенней сессии ММ примут новый связанный с этим конституционный закон

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан изменяет правила исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, в членстве которого состоит.

    Как сообщает Report, на весенней сессии Милли Меджлиса предусматривается принятие нового связанного с данным вопросом закона. Новый закон будет иметь статус конституционного закона.

    В план законодательных работ весенней сессии парламента включено обсуждение и принятие конституционного законопроекта "О решении вопроса о возможности исполнения Азербайджаном решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека".

    Законопроект будет подготовлен законодательным отделом по государственному строительству Милли Меджлиса, а затем вынесен на обсуждение парламента. 

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