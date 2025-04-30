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Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в религиозной сфере

Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в религиозной сфере 17:41
Внутренняя политика
30 апреля 2025 г. 18:00
Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в религиозной сфере

Азербайджан и Узбекистан договорились активизировать сотрудничество в сфере религии и подчеркнули важность обмена опытом в этом направлении.

Как сообщает Report, соответствующие обсуждения состоялись в рамках встреч председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамина Мамедова с советником президента Узбекистана Русланбеком Давлетовым, главой Комитета по делам религий Содиком Тошбоевым и муфтием Узбекистана Нуриддином Халикназаром.

Стороны отметили схожесть национальных моделей государственной поддержки религиозной терпимости, межконфессионального диалога и исламской солидарности. Особое внимание было уделено роли религиозного наследия и его передаче будущим поколениям.

На встречах стороны подчеркнули значение духовного единства и выразили готовность развивать религиозные связи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan din sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi haqqında müzakirələr aparıb

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