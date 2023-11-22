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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере труда и социальной защиты

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере труда и социальной защиты Азербайджан и Турция постоянно расширяют сотрудничество в сфере труда, занятости и социальной защиты.
Внутренняя политика
22 ноября 2023 г. 18:35
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере труда и социальной защиты

Азербайджан и Турция постоянно расширяют сотрудничество в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишыкханом.

Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления отношений.

На встрече было отмечено, что за прошедший период страны подписали 7 документов о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты. В то же время подчеркнуто особое значение деятельности совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты между двумя министерствами в расширении связей. В следующем году намечено проведение очередного 11-го заседания комиссии.

Отметим, что турецкая делегация находится с визитом в Азербайджане для участия в 5-й Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə əmək və sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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