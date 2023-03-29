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Азербайджан и Турция обсудили деятельность межправительственной комиссии

Азербайджан и Турция обсудили деятельность межправительственной комиссии 28 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Внутренняя политика
29 марта 2023 г. 12:18
Азербайджан и Турция обсудили деятельность межправительственной комиссии

28 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием братских и союзнических связей двух стран во всех сферах.

Стороны обменялись мнениями о ходе работы, проводимой в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

В то же время были обсуждены перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye exchange views on progress of work in Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında Hökumətlərarası Komissiyada işlərin gedişi barədə fikir mübadiləsi aparılıb

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