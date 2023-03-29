Азербайджан и Турция обсудили деятельность межправительственной комиссии

28 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

28 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием братских и союзнических связей двух стран во всех сферах.

Стороны обменялись мнениями о ходе работы, проводимой в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

В то же время были обсуждены перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.