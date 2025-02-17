Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в устранении последствий чрезвычайных ситуаций

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров обсудил с послом Таджикистана Илхомом Абдурахмоном возможности развития сотрудничества между странами в борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров обсудил с послом Таджикистана Илхомом Абдурахмоном возможности развития сотрудничества между странами в борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили Report в МЧС, в ходе встречи министр Гейдаров отметил наличие потенциала для развития сотрудничества между соответствующими ведомствами Азербайджана и Таджикистана.

По его словам, сотрудничество между Академией МЧС и образовательными учреждениями Таджикистана внесет вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Посол в свою очередь подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном постоянно расширяются. Дипломат отметил, что приложит усилия для расширения связей между соответствующими ведомствами двух стран в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.