Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Внутренняя политика
23 августа 2025 г. 14:45
Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб провел встречу с временным поверенным в делах Азербайджана в Дамаске Эльнуром Шахгусейновым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Сирии.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности и деятельности органов внутренних дел.

Особое внимание было уделено обмену опытом, который, по мнению сторон, будет способствовать укреплению стабильности и достижению общих интересов двух стран.

