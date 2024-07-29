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Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению возможностей женщин на освобожденных территориях

Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению возможностей женщин на освобожденных территориях Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению экономических прав и возможностей женщин на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
29 июля 2024 г. 17:50
Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению возможностей женщин на освобожденных территориях

Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению экономических прав и возможностей женщин на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на встрече председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой с послом Швейцарии в Азербайджане Томасом Штали.

Б.Мурадова рассказала о сотрудничестве с международными организациями в направлении расширения экономических прав и возможностей женщин и высоко оценила деятельность женских ресурсных центров.

Председатель Госкомитета отметила важность обеспечения стабильной деятельности ресурсных центров и подчеркнула, что участие Швейцарии в этих проектах дало импульс развитию сотрудничества между двумя странами. Б.Мурадова подчеркнула важность продолжения подобных проектов на освобожденных территориях.

Посол Швейцарии заявил, что продолжающиеся усилия по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин являются одним из направлений деятельности посольства. Т.Штали положительно оценил деятельность Госкомитета в этом направлении и добавил, что Швейцария открыта для совместного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrə və Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə qadınların iqtisadi səlahiyyətləndirilməsi istiqamətində layihələrdə əməkdaşlıq edə bilər

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