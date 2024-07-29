Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению возможностей женщин на освобожденных территориях

Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению экономических прав и возможностей женщин на освобожденных территориях.

Азербайджан и Швейцария обсудили проекты по расширению экономических прав и возможностей женщин на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на встрече председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой с послом Швейцарии в Азербайджане Томасом Штали.

Б.Мурадова рассказала о сотрудничестве с международными организациями в направлении расширения экономических прав и возможностей женщин и высоко оценила деятельность женских ресурсных центров.

Председатель Госкомитета отметила важность обеспечения стабильной деятельности ресурсных центров и подчеркнула, что участие Швейцарии в этих проектах дало импульс развитию сотрудничества между двумя странами. Б.Мурадова подчеркнула важность продолжения подобных проектов на освобожденных территориях.

Посол Швейцарии заявил, что продолжающиеся усилия по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин являются одним из направлений деятельности посольства. Т.Штали положительно оценил деятельность Госкомитета в этом направлении и добавил, что Швейцария открыта для совместного сотрудничества.