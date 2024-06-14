Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в области оборонной промышленности

Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в области оборонной промышленности, организацию деловых поездок.

Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в области оборонной промышленности, организацию деловых поездок.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Обсуждения прошли в ходе встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Вугара Мустафаева с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем.

В ходе встречи В.Мустафаев отметил наличие тесного сотрудничества между странами в области оборонной промышленности и выразил уверенность в том, что передача новых технологий и сотрудничество в области совместного производства будут успешно реализованы.

B свою очередь Б.Гашич рассказал о важности совместных проектов и взаимного участия в международных оборонных выставках для развития отношений между двумя странами.

В.Мустафаев пригласил сербскую делегацию на 5-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX-2024, которая пройдет 24-26 сентября.