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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили дальнейшее сотрудничество в социальной сфере.
Внутренняя политика
17 ноября 2023 г. 17:13
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили дальнейшее сотрудничество в социальной сфере.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с новоназначенным послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли. Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией постоянно развиваются, главы государств двух стран уделяют особое внимание развитию этих связей.

На встрече была отмечена важность подписанного в 2021 году между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, была подчеркнута актуальность 5-й конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет 21-23 ноября в Баку. Было отмечено, что это международное мероприятие будет способствовать расширению сотрудничества между странами ОИС в области труда, занятости и социальной защиты.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Saudi Arabia mull prospects for cooperation in social sphere
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı sosial sahədə gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib

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