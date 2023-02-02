О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед

Ильхам Алиев: Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 19:39
Ильхам Алиев: Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед

Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

«Мы только что провели очень хорошие обсуждения с господином президентом по широкому кругу вопросов нашей двусторонней повестки дня и ещё раз подтвердили стратегическую важность наших отношений. Как стратегические партнёры, мы движемся вперёд. У меня очень хорошие воспоминания о моём визите в Бухарест в декабре прошлого года, и, конечно, подписанный там документ действительно открывает перед нами новые перспективы. Мы широко обсудили наши дальнейшие шаги и теперь с участием членов делегаций продолжим эту работу», - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии
Президент Азербайджана: В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии
2 февраля 2023 г. 19:42
Президент: Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа
Президент: Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа
2 февраля 2023 г. 19:41
В прошлом году в Нахчыване выдано около 400 сертификатов электронной подписи
ФотоВ прошлом году в Нахчыване выдано около 400 сертификатов электронной подписи
2 февраля 2023 г. 19:08
Состоялась церемония официальной встречи президента Румынии
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Румынии
2 февраля 2023 г. 18:09
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
2 февраля 2023 г. 18:08
Студентов привлекут к строительно-созидательным работам в Карабахе
ФотоСтудентов привлекут к строительно-созидательным работам в Карабахе
2 февраля 2023 г. 16:09
Премьер-министр подписал распоряжение о подготовке проекта госбюджета Азербайджана на 2024 год
Премьер-министр подписал распоряжение о подготовке проекта госбюджета Азербайджана на 2024 год
2 февраля 2023 г. 14:58
Фарид Гаибов: Молодежная политика в Азербайджане - неотъемлемая часть государственной политики
Фарид Гаибов: Молодежная политика в Азербайджане - неотъемлемая часть государственной политики
2 февраля 2023 г. 14:48
В Мингячевире прошло мероприятие в связи с избранием города молодежной столицей в 2023 году
ФотоВ Мингячевире прошло мероприятие в связи с избранием города молодежной столицей в 2023 году
2 февраля 2023 г. 14:39
Отчеты МККК доказывают, что Лачынская дорога не заблокирована
Отчеты МККК доказывают, что Лачынская дорога не заблокирована
2 февраля 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi