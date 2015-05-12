​Азербайджан и Россия обсудили меры безопасности в рамках первых Европейских игр

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочего визита в Баку обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы региональной и международной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Также стороны выразили заинтересованность в дальнейшем поступательном и всестороннем сотрудничестве.

Во время визита секретарь Совбеза также побеседовал с министром национальной безопасности Азербайджанской Республики Эльдаром Махмудовым. "Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области противодействия терроризму, экстремизму, а также меры безопасности при проведении массовых мероприятий в рамках первых Европейских игр", - подчеркнули в пресс-службе.