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Азербайджан и Пакистан обсудили проведение совместных военных учений

Азербайджан и Пакистан обсудили проведение совместных военных учений В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.
Внутренняя политика
4 марта 2024 г. 19:10
Азербайджан и Пакистан обсудили проведение совместных военных учений

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации и перспективам развития двустороннего военного сотрудничества, по вопросам военного образования и науки, оперативного планирования, проведения совместных учений и другим темам, представляющим взаимный интерес.

После подписания итогового протокола встречи состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ВидеоAzerbaijan, Pakistan mull holding joint military exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan hərbçiləri birgə təlimlərin keçirilməsi barədə müzakirələr aparıb

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