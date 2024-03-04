Азербайджан и Пакистан обсудили проведение совместных военных учений

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации и перспективам развития двустороннего военного сотрудничества, по вопросам военного образования и науки, оперативного планирования, проведения совместных учений и другим темам, представляющим взаимный интерес.

После подписания итогового протокола встречи состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.