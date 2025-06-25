Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере защиты прав семьи, женщин и детей

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова обсудила возможности взаимного сотрудничества с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мухаммедом Аль Блуши.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова обсудила возможности взаимного сотрудничества с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мухаммедом Аль Блуши.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета отметила, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ основаны на общих исторических, национальных и культурных ценностях, развиваются в духе взаимного уважения и сотрудничества, и носят характер партнерства высокого уровня.

Б. Мурадова сказала, что за последние годы динамика экономических, торговых и политических связей между двумя странами изменилась в положительном направлении, установлено важное сотрудничество в ряде стратегических областей – особенно в сфере зеленой энергии и цифровых технологий.

Посол ОАЭ подчеркнул, что существующие двусторонние отношения высокого уровня между двумя странами основаны на принципах взаимного уважения и сотрудничества.

В рамках встречи были обсуждены возможности сотрудничества в области защиты прав семьи, женщин и детей, предложено установление связей с Министерством защиты семьи ОАЭ и организация взаимных встреч в этом направлении. Стороны выразили уверенность, что обмен опытом и институциональное сотрудничество в этой области в будущем внесут вклад в социальную политику обеих стран.