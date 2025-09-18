Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан и ОАЭ начинают стратегическое сотрудничество в области наружной рекламы

    Внутренняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 13:17
    Государственное рекламное агентство Азербайджана и Медиасовет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщили Report в агентстве, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере мониторинга содержания рекламы, размещаемой в открытом пространстве.

    Документ направлен на совершенствование существующего законодательства в секторе наружной рекламы, а также развитие и расширение сфер сотрудничества в соответствии с требованиями рынка и передовым международным опытом.

    В рамках меморандума стороны будут совместно работать в области применения информационных технологий, разработки инновационных решений, укрепления механизмов общественного контроля и стратегического планирования.

    Также предусматривается создание совместных рабочих групп при необходимости и проведение постоянного обмена информацией по мониторингу содержания рекламы, размещаемой в открытом пространстве.

    Согласно документу, планируется организация конференций и семинаров, направленных на повышение знаний и навыков специалистов соответствующих учреждений.  

    рекламное агентство Азербайджан и ОАЭ меморандум
    Azərbaycan və BƏƏ açıq məkanda reklam sahəsində strateji əməkdaşlığa başlayır

