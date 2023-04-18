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Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования

Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования Продолжается официальный визит в Казахстан министра обороны Азербайджана генерала-полковника Закира Гасанова.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 19:26
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования

Продолжается официальный визит в Казахстан министра обороны Азербайджана генерала-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов посетил Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

После ознакомления с университетом министр обороны встретился с начальником университета Лутом Альчекеновым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами в сфере военного образования, а также другим темам.

В заключение было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan discuss cooperation in military education
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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