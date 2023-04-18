Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования

Продолжается официальный визит в Казахстан министра обороны Азербайджана генерала-полковника Закира Гасанова.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов посетил Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.
После ознакомления с университетом министр обороны встретился с начальником университета Лутом Альчекеновым.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами в сфере военного образования, а также другим темам.
В заключение было сделано фото на память.