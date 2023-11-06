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Азербайджан и Хорватия обсудили сотрудничество в области разминирования

Азербайджан и Хорватия обсудили сотрудничество в области разминирования 6 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, находящимся с рабочим визитом в нашей стране.
Внутренняя политика
6 ноября 2023 г. 19:18
Азербайджан и Хорватия обсудили сотрудничество в области разминирования

6 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече было подчеркнуто, что контакты на высшем и высоком уровнях, взаимные визиты играют важную роль в развитии отношений между двумя странами.

Было выражено удовлетворение динамикой роста сотрудничества в сфере экономики и торговли, подчеркнуто, что в прошлом году объем торгового оборота вырос на 28%.

В ходе встречи также обсуждены вопросы сотрудничества в области разминирования. Было отмечено, что в настоящее время по линии Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) проводятся широкомасштабные работы, и Хорватия оказывает сотрудничество в этой области.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Xorvatiya arasında minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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