Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года

Азербайджан и Беларусь подписали план мероприятий по сотрудничеству в области ветеринарии.
Как сообщает Report, документ подписан по итогам переговоров глав правительств двух стран Али Асадова и Александра Турчина в Баку.
План мероприятий на 2025-2027 годы подписан между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Подписи под документом оставили председатель АПБА Гошгар Тахмазли и первый заместитель министра Беларуси Александр Ломский.