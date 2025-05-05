О нас

Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года

Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года
Внутренняя политика
5 мая 2025 г. 16:06
Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года

Азербайджан и Беларусь подписали план мероприятий по сотрудничеству в области ветеринарии.

Как сообщает Report, документ подписан по итогам переговоров глав правительств двух стран Али Асадова и Александра Турчина в Баку.

План мероприятий на 2025-2027 годы подписан между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Подписи под документом оставили председатель АПБА Гошгар Тахмазли и первый заместитель министра Беларуси Александр Ломский.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and Belarus approve three-year veterinary cooperation plan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi