Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года

Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года

Азербайджан и Беларусь утвердили план мероприятий о сотрудничестве в области ветеринарии на три года

https://images.report.az/photo/54ebfaa0-0825-3336-b6d6-6a4791f64fdf.jpg https://images.report.az/photo/54ebfaa0-0825-3336-b6d6-6a4791f64fdf.jpg

Азербайджан и Беларусь подписали план мероприятий по сотрудничеству в области ветеринарии. Как сообщает Report, документ подписан по итогам переговоров глав правительств двух стран Али Асадова и Александра Турчина в Баку. План мероприятий на 2025-2027 годы подписан между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Подписи под документом оставили председатель АПБА Гошгар Тахмазли и первый заместитель министра Беларуси Александр Ломский. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan and Belarus approve three-year veterinary cooperation plan